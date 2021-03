Volotea, da giugno voli da Linate verso Catania, Lampedusa e Pantelleria

(Teleborsa) - La compagnia aerea spagnolaha annunciato l'avvio delle attività a. Da, infatti, saranno disponibili tre nuovi collegamenti operati dallo scalo milanese alla volta di(primo volo in calendario il 04/06),(entrambi operativi dal 05/06). Il volo per Catania sarà operativo sette giorni su sette, mentre i collegamenti con le isole siciliane decolleranno due volte a settimana, ogni sabato e domenica."Ci riempie di orgoglio poter annunciare l'inizio della nostra collaborazione con l'aeroporto di Milano Linate, il 23esimo scalo in cui sono disponibili i nostri voli in Italia. Debuttiamo presso Linate con un'offerta di 72.000 posti in vendita, sicuri di rendere più agevoli e facili gli spostamenti verso Catania e verso due tra le più belle isole siciliane. L'avvio delle nuove rotte da Milano Linate, oltre ad offrire ai nostri passeggeri ben tre nuove opportunità di volo, riconferma il nostro impegno nel sostenere il settore turistico, così duramente provato dalla pandemia Covid-19", ha commentato in una nota, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea."Siamo estremamente felici di annunciare l'arrivo di Volotea su Milano. Con l'inaugurazione delle operazioni a Milano Linate questa compagnia commercialmente dinamica e già ben posizionata in Europa darà stimolo alla ripresa del traffico aereo. La nostra infrastruttura, smart e veloce, grazie ai recenti investimenti fatti sul terminal e sull'accessibilità, ricalca ora modelli tipici dei city airport di successo come quello di London City. La reattività dimostrata da Volotea nel cogliere l'opportunità, che si presenta da questa estate, di aggiudicarsi slot e posizionarsi a Linate, contribuirà alla diversificazione dell'offerta commerciale dell'aeroporto", ha aggiunto, VP Aviation Business Development Sea.