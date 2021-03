Energia, Descalzi: "Da idrogeno soluzioni per industria e mobilità"

(Teleborsa) - "Si parla di idrogeno da circa 30 anni. Ci sono stati dei miglioramenti tecnologici ma ora c'è la necessità di diversi vettori energetici e diverse risorse primarie". È quanto ha sottolineato l'in occasione dell'eventoorganizzato da Il Sole 24 Ore."L'idrogeno – ha aggiunto Descalzi – è un vettore energetico che può dare grosse soluzioni al campo industriale e alla mobilità, alla mobilità pesante. E insieme all'elettrico può contribuire allaNoi – ha annunciato l'ad – ci siamo attrezzati edcon l'elettrico, biogas e, in maniera più limitata dal momento che gli investimenti si fanno in funzione della domanda, anche con l'idrogeno. In futuro, come è successo con l'elettrico, per l'idrogeno ci sarà una crescita, partendo da una parte più pesante. Noi possiamo parlare di idrogeno perché lo produciamo, lo utilizziamo e lo usiamo anche nel sistema elettrico. Se guardiamo alvediamo che ci sarà unao. Il 43% sarà idrogeno blu e il 48% sarà verde. Quindi – ha concluso – c'è un piano ben definito a livello Europeo e mondiale".