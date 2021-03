ENAV, Simioni: "Mercato droni triplicherà. Pronti a gestire esplosione traffico"

(Teleborsa) -e si prevede che ilcon servizi che vanno dall’agricoltura di precisione alla logistica, dal monitoraggio delle infrastrutture alla sicurezza fino all’entertainment. Lo ha confermato l'AD di ENAV, Paolo Simioni, intervenendo al convegno "L’impiego dei velivoli a pilotaggio remoto in ambito civile" organizzato dall'Università La Sapienza di Roma.Simioni ha spiegato che lo U-Space, cioè lo spazio aereo dedicato ai droni, è l’insieme di servizi volti a regolare l’accesso sicuro ed efficiente dei droni nello spazio aereo, ed ha indicato che ladell'ENAV conta oggi, di cui 40mila in possesso di un drone, con unaL'Ad di ENAV ha affermato che ilnon conoscerà soste nei prossimi anni, e anzi continuerà ad aumentare il suo valore fino aseguendo un, nel quinquennio 2021-2026.La nuova regolamentazione europea - ha detto Simioni - indirizza verso unaed ENAV ed ENAC sono in prima linea per lo sviluppo di questa integrazione in piena sicurezza."La tecnologia dei droni, lo sviluppo della piattaforma D-Flight, la disponibilità di sistemi di intelligenza artificiale permetteranno al Gruppo ENAV di sviluppare il mercato", ha sottolineato l'Ad, aggiungendo che il Gruppo "è al fianco dei principali player industriali per far si che l’impiego dei droni sia un volano per lo sviluppo infrastrutturale dell’intero Paese".Guardando al futuro,rappresenta il terreno die l’infrastruttura "cielo" e sta imprimendo una forte trasformazione al settore dell’aviazione civile e aprendo nuovi scenari tecnologici, economici e industriali, in chiave di sostenibilità. "Enav farà la sua parte grazie alle proprie competenze sia in campo ATM che UTM", ha concluso.