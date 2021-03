Pirelli: torna livelli pre Covid nel 2022, da 2025 leader hig value

Pirelli

(Teleborsa) - Il CdA diapprova il nuovo piano industriale che resta incentrato sull'High Value ed è diviso in due fasi:, eed a generare una elevata generazione di cassa.In particolare, il Gruppotra 5,1 e 5,3 miliardi, untra maggiore del 16% e circa il 17%, unatra circa 2,75 e 2,65 miliardi, pari a circa 2 volte l'ebitda adjusted. Gliprevedono per fine piano ricavi tra circa 5,7 e 6,2 miliardi, un margine ebit adjusted tra circa il 19% e 20% e una posizione finanziaria netta tra 1,6 e 1,4 miliardi, pari a circa 1 volta l'ebitda adjusted.Quanto ai dividendi, è previsto un pay-out pari a circa il 50% dell'utile consolidato degli esercizi 2021-2022 e del 40% per gli esercizi 2023-2024.Glinel biennio 21-2022 sono previsti tra circa 710 e 730 milioni, essenzialmente per upgrade tecnologico e aumento produttività. Nel triennio 2023-2025 sono stimati tra 1,2 e 1,3 miliardi anche per nuova capacità High Value in paesi a minori costi produttivi. Pirelli prevede il completamento del piano di competitività con efficienze nette per circa 170 milioni nel biennio 2021-2022 (110 mln nel 2020). Al 2025 ulteriori efficienze per 70/100 milioni, principalmente grazie a benefici derivanti dalla trasformazione digitale.Pirelli chiude il 2020 con un utile netto consolidato di 42,7 milioni (457,7 milioni al 31 dicembre 2019) e un utile netto della capogruppo a 44 milioni (273,2 milioni al 31 dicembre 2019). Il CdA proporrà all'assemblea degli azionisti, convocata il 15 giugno, la distribuzione di un dividendo di 0,08 euro per azione per un totale di 80 milioni.