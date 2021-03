PNRR, ok della Camera alla Risoluzione sulla Relazione al Piano della maggioranza

(Teleborsa) - Laha approvato con 412 sì, 11 no e 44 astenuti lasulladella maggioranza. Nel testo si legge che il Governo si impegna "a redigere il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella sua versione definitiva, tenendo conto degli orientamenti" espressi dal Parlamento e a "rendere comunicazioni alle Camere prima della sua trasmissione alla Commissione europea".L'esecutivo didovrà inoltre "assicurare ildel Parlamento nelle fasi successive del PNRR". Nella Relazione si chiede poi di precisare "la natura, la tempistica e le modalità di realizzazione delle riforme strutturali" e la "tempistica di realizzazione degli interventi programmati, nonché in merito alladellatra spesa in conto capitale e spesa di parte corrente".La Relazione invita a valutare la "possibilità di istituire une Fondo dei Fondi, volto a favorire ladelle imprese in cui possano confluire parte delle risorse del Piano, oltre al risparmio privato fiscalmente incentivato". E chiede di favorire un "forte coinvolgimento dei privati attraverso l'utilizzo di strumenti che favoriscano l'apporto delai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano, anche attraverso l'utilizzo del Project financing". "Si dovrebbe prevedere un adeguato coinvolgimento della(BEI) ad iniziative di(CDP) e delle banche del territorio per fornire linee di finanziamento agevolato alle micro-imprese supportandole nella", si legge. Nel testo si sollecita inoltre il Governo a introdurre una "disciplina semplificata in materia diapplicabile ai progetti del PNRR".Domani la discussione si sposta in