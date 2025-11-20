Il calendario societario 2026 di Iren

Utility emiliana

(Teleborsa) - L'ha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno, confermando la diffusione dell’informativa finanziaria trimestrale, semestrale e annuale e le conference call per la presentazione dei risultati contabili alla comunità finanziaria.I vertici dihanno inoltre reso noto che ilrelativo all'eserciziopotrà essere messo in pagamento a decorrere dal 24 giugno, condellail. Hanno comunque specificato che tale comunicazione è solo per conformità con Borsa Italiana e non garantisce la distribuzione del dividendo nel corso del presente anno né negli anni futuri.: Approvazione del Bilancio d’esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 - Comunicato stampa: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2026 - Comunicato stampa: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, Relazione sulla gestione, Relazione del collegio sindacale e della società di revisione; Approvazione della proposta di destinazione dell’utile d’esercizio 2025; Approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026 (prima sezione); Deliberazione consultiva sulla Relazione sui compensi corrisposti nel 2025 (sezione seconda) - Comunicato stampa: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 - Comunicato stampa: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2026 - Comunicato stampa: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali