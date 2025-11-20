Milano 11:19
Il calendario societario 2026 di Iren

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi

Il calendario societario 2026 di Iren
(Teleborsa) - L'Utility emiliana ha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno, confermando la diffusione dell’informativa finanziaria trimestrale, semestrale e annuale e le conference call per la presentazione dei risultati contabili alla comunità finanziaria.
I vertici di Iren hanno inoltre reso noto che il dividendo relativo all'esercizio 2025 potrà essere messo in pagamento a decorrere dal 24 giugno, con stacco della cedola il 22 giugno. Hanno comunque specificato che tale comunicazione è solo per conformità con Borsa Italiana e non garantisce la distribuzione del dividendo nel corso del presente anno né negli anni futuri.


Lunedì 23/03/2026
CDA: Approvazione del Bilancio d’esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 - Comunicato stampa
Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali

Venerdì 15/05/2026
CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2026 - Comunicato stampa
Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali

Giovedì 21/05/2026
Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, Relazione sulla gestione, Relazione del collegio sindacale e della società di revisione; Approvazione della proposta di destinazione dell’utile d’esercizio 2025; Approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026 (prima sezione); Deliberazione consultiva sulla Relazione sui compensi corrisposti nel 2025 (sezione seconda) - Comunicato stampa

Giovedì 30/07/2026
CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 - Comunicato stampa
Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali

Venerdì 13/11/2026
CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2026 - Comunicato stampa
Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali
