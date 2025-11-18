Gaza: approvata risoluzione Usa, Trump: "È di portata storica"

(Teleborsa) -al primo tentativo,: con l'astensione di Mosca e Pechino e 13 voti a favore, è passata senza intoppi al Consiglio di Sicurezza dell'Onu la risoluzione Usa che approva il piano di pace di Donald Trump per laSul voto, infatti,che nei giorni scorsi aveva presentato una bozza alternativa che non menzionava la smilitarizzazione di Gaza, si opponeva alla permanenza di Israele oltre la linea gialla, non citava il Board of Peace per l'amministrazione transitoria dell' enclave (presieduto dallo stesso Trump) e affidava al segretario generale dell'Onu il compito di valutare le "opzioni per il dispiegamento della Forza internazionale di stabilizzazione" (togliendole così a Washington). Linea condivisa anche dalla Cina e dall'AlgerL'ambasciatore americano all'Onuha definitorisoluzione Usa adottata dall'organismo delle Nazioni Unite.che ha riconosciuto e approvato il Board of peace, che sarà presieduto da me e includerà i leader più potenti e rispettati del mondo. Questa sarà ricordata come una delle più grandi approvazioni nella storia delle Nazioni Unite, porterà a ulteriore pace in tutto il mondo ed è un momento di vera portata storica!": così su Truthha commentato l'ok alla risoluzione Usa su Gaza.Il presidente americano ha espresso il suo ringraziament