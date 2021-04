Stati Uniti e FMI insieme per aiuti a economie colpite da pandemia

(Teleborsa) -sta studiando la possibilità di forniresino ad un massimo diai Paesi più duramente colpiti dalla pandemia di Covid-19. Lo fa sapere il Dipartimento del Tesoro americano, ricordando che la pandemia COVID-19 ha avuto un impatto eccezionale sull'economia globale, che si è contratta del 3,5% nel 2020, ed ha messo a dura prova la liquidità finanziaria.In questo quadro ldelle economie avanzate e dei paesi a basso reddito e in via di sviluppo e stima che 150 economie avranno nel 2021 redditi pro capite inferiori ai livelli pre pandemia.attraverso l'allocazione deidell'FMI, vale a dire attività di riserva che i paesi possono utilizzare per integrare le proprie attività in valuta estera, come oro e dollari Usa.Tale misura - si sottolinea - aiuterebbe a, regolare aggiustamenti enella crescita globale. Potrebbe poi adei paesi a basso reddito e in via di sviluppo per facilitare i loro sforzi nelle(compresi i vaccini)."Contenere la pandemia in tutto il mondo è fondamentale per una robusta ripresa economica", sottolinea il Tesoro USA, ricordando che "una forte ripresa globale aumenterebbe anche la domanda per le esportazioni USA di beni e servizi, per la creazione di posti di lavoro e per sostenere le imprese"."Un'allocazione di DSP non è una soluzione universale. - si sottolinea - Fa parte di un pacchetto di più ampi sforzi internazionali per sostenere la ripresa globale"