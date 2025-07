Kaja Kallas: “Vicini all’accordo sul 18esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, ma resta del lavoro da fare”

(Teleborsa) - "Vogliamo raggiungere un accordo politico sul. Siamo molto vicini e spero che possa avvenire oggi, o al massimo domani. C’è ancora un po’ di lavoro da completare".Lo ha dichiarato l’, arrivando al Consiglio Affari Esteri. Kallas ha definitodove – a suo dire – si è ormai compreso che Mosca non intende negoziare la pace, rendendo necessaria una maggiore pressione. "Spero che gli Stati Uniti proseguano con le loro sanzioni o con nuovi dazi", ha aggiunto.Sul contenuto del pacchetto Ue, Kallas ha confermato che l’ipotesi di un tetto al prezzo del petrolio russo è ancora in discussione: "È un’opzione ancora viva, ne stiamo parlando, anche se gli Stati Uniti non ne faranno parte".Kallas si è poi espressa sulla. Secondo l’Alto Rappresentante, l’accordo tra Ue e Israele sugli aiuti umanitari sarà giudicato solo dai risultati concreti:. Ha comunque riconosciuto alcuni segnali incoraggianti, come l’ingresso di un maggior numero di camion con aiuti, la riparazione delle linee elettriche e la distribuzione dell’acqua.Infine, a proposito della possibile adozione di sanzioni verso Israele, sulla base di un recente rapporto, Kallas ha dichiarato: "Non posso prevedere come si svolgerà la discussione tra i ministri, ma l’obiettivo, come già ribadito in passato,