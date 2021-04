Commerzbank continua la ristrutturazione: 1.700 uscite volontarie nel 2021

Commerzbank

(Teleborsa) -, una delle maggiori banche tedesche, prevede il. L'annuncio, che si inserisce nel piano di ristrutturazione già annunciato, arriva dopo l'accordo raggiunto con il Consiglio di fabbrica, che punta a uscite volontarie."Il programma volontario è unper la necessaria riduzione del personale - ha commentato, responsabile delle risorse umane del gruppo - Stiamo fornendo rapidamente strumenti che ridurranno i costi già nel prossimo anno". Nel primo trimestre del 2021 la banca contabilizzerà oneri di ristrutturazione per un totale di circa 470 milioni di euro, la maggior parte dei quali legati al programma di uscite volontarie (altre spese riguardano ristrutturazioni all'estero e immobili).La banca aveva già reso noto cheper la sua ristrutturazione. Includendo gli accantonamenti per il programma di uscite volontarie, sono già stati contabilizzati circa 1,4 miliardi di euro. E proprio per i costi di ristrutturazione Commerzbank prevede un 2021 in perdita , nonostante un utile operativo positivo.Intanto il Consiglio di sorveglianza procede verso unache sarà confermata il 18 maggio prossimo durante l'assemblea generale degli azionisti, riporta l'agenzia tedesca DPA. Il presidente dovrebbe essere, mentre i consiglieri probabili al momento sono la consulente aziendale Daniela Mattheus, la ex manager Telekom Caroline Seifert e l'ex membro del CdA DZ-Bank Frank Westhoff; sul nome degli altri due candidati al momento non c'è chiarezza.