Francoforte: risultato positivo per Commerzbank

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la banca tedesca
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,30%.
L'andamento di Commerzbank
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della banca d'affari
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Commerzbank
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 32,56 Euro. Primo supporto a 32,25. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 32,08.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)