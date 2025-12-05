Riba Mundo riceve ultima tranche da 10,5 milioni del rimborso assicurativo per incendio magazzino

Riba Mundo Tecnología

(Teleborsa) -, società tech specializzata in Big Data nel B2B dell’elettronica di consumo e quotata su Euronext Growth Milan, ha ricevuto l’ultima tranche dellegato all’del 25 gennaio 2025. L’importo finale, pari a, copre le perdite di merce, i costi logistici, la rilocalizzazione e i lavori di ristrutturazione.Tale somma si aggiunge ai 10 milioni ricevuti il 14 maggio e ai 5 milioni del 31 luglio, portando ila circa, Buyer Director e membro del CdA, ha dichiarato: "Dopo una lunga attesa, il rimborso finale è finalmente arrivato". Dezi ha sottolineato che l’azienda ha già ricostruito uncon oltre 1.700 articoli attivi e ora punta a tornare ai consueti livelli di oltre 5.000 articoli, ringraziando fornitori e team per il supporto e la resilienza mostrata.