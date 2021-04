DL Sostegni, Confapi: "Intervenire subito su rincari materie prime"

(Teleborsa) - "Confapi condivide lo sforzo fatto dal Governo con il Decreto Sostegni a favore del sistema produttivo, che necessita però di essere supportato con adeguati contributi a fondo perduto. La cosa importante a questo punto è che non si perda altro tempo e che si proceda spediti in modo da far pervenire tali risorse a destinazione, senza intermediari, nell'ottica di un rapporto sempre più diretto tra Stato e imprese". È quanto ha affermato il, in audizione davanti allesul"Una delle conseguenze indirette della pandemia – ha evidenziato Camisa – è l'. Dal minimo dello scorso marzo, ci sono stati rincari su acciaio, carbonio, rame, nichel, zinco e alluminio che vanno dal 30 all'80%. È necessario perciò un intervento, anche in sede di, per rendere reperibili tali beni a un prezzo calmierato e valutare se proseguire o meno con le misure restrittive all'import di prodotti siderurgici. Sarebbe poi il caso dio di non avere sedi legali in Stati con vantaggi fiscali. Bisogna evitare che ci siano disparità di trattamento verso chi contribuisce attivamente alla crescita del Paese. Una volta rimosso il divieto di licenziamento secondo noi – ha proseguito Camisa – andrebbero riconosciute delleUn meccanismo potrebbe essere ad esempio unoerogato in proporzione al personale rimasto in azienda fino al 31 dicembre 2022".Per la Confederazione è necessario, inoltre, il differimento dell'entrata in vigore del, attualmente fissata al primo settembre. "È evidente – sottolinea Confapi in una nota – che con gli attuali bilanci, che vedono le imprese subire perdite di capitale e soffrire di liquidità, un giudizio come quello previsto dal Codice sul loro 'stato di salute' è, a dir poco, inopportuno. È inevitabile che i bilanci delle imprese siano in sofferenza ancora per alcuni anni e che, con l'entrata in vigore di tali norme, anche le aziende più 'sane', sarebbero enormemente penalizzate nell'accesso al credito. Pertanto l'entrata in vigore del codice andrebbe perlomeno posticipata di un biennio. Allo stesso modo è fondamentaleormai alle porte, dal primo luglio di quest'anno al 31 luglio del 2022 quale segnale di grande attenzione verso un settore strategico, che oggi più che mai sta pagando a caro prezzo le ripercussioni della crisi in atto".