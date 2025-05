Imprese riciclo, cresce produzione ma mercato fermo

(Teleborsa) -(+3,2% rispetto al 2023), il settore del riciclo meccanico delle plastiche italiano fatica a decollare: fatturato in calo (-0,8%, 690 milioni di euro) e prezzi delle materie prime seconde ai minimi dal 2020: è quanto emerge dal- Associazione nazionaledi materie plastiche aderente a Confimi Industria - sul settore industriale del riciclo meccanico dellepresentato oggi a Milano alla Fiera Green Plast, realizzato da Plastic Consult, che analizza trend, criticità e opportunità di unche supera le 230.000 tonnellate registrando un +17,2% rispetto al 2023, trainato dalle norme Ue sul bottle to bottle, ma è in controtendenza rispetto ad altri polimeri che rilevano un calo, penalizzati dal crollo dei prezzi di vendita e dalla concorrenza di quelli vergini.– sia rigidi che flessibili – trainano la domanda – commenta Paolo Arcelli, direttore di Plastic Consult - L’edilizia resiste nonostante le difficoltà sul mercato interno.Il comparto è composto da 350 imprese attive - inclusi raccoglitori e selezionatori di rifiuti e scarti industriali - oltre 240 i produttori di materie prime seconde;in plastica post-consumo.La filiera italiana è fragile,” rivela Walterpresidente di Assorimap. Il p: energia elettrica schizzata a 135€/MWh a fine 2024 e feedstock sempre più cari. Ma non solo. L’Europa ha raddoppiato la capacità produttiva di riciclati dal 2016, ma le importazioni low cost - soprattutto da Asia e Nord Africa -dice Regis: “Chiediamo un sistema europeo di certificazione, codici doganali specifici per distinguere riciclato e vergine, e soprattutto ilGli studi confermano ilogni tonnellata di plastica riciclata evita tra 1,1 e 3,6 tonnellate di CO2 rispetto a incenerimento, discarica o produzione di vergine. Su scala nazionale,“Il riciclo delle plastiche è un settore già pronto per contribuireconclude Regis.