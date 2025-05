1 minuto in Borsa 12 maggio 2025 - [video]

Stellantis

Leonardo

oro

, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee.di Milano, troviamo(+7,34%). Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,39%.Sul mercato delle materie prime, si abbattono le vendite sull', che scambia a 3.212,9 dollari l'oncia, in forte calo del 3,48%.È previsto domani dal Regno Unito l'annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che del Tasso di Disoccupazione. È previsto sempre domani dalla Germania l'annuncio dell'Indice ZEW. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo degli Stati Uniti, in previsione ancora domani nel pomeriggio.