Recordati, informativa sul programma di acquisto di azioni proprie

Recordati

Recordati

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 23 febbraio 2021, ha comunicato di aver, dal 29 marzo al 1 aprile 2021, complessivamenteal prezzo medio ponderato di 46,0129 euro.Alla data del 2 aprile, il gruppo farmaceutico detiene 3.628.313 azioni proprie, pari all'1,7350% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,00% sui valori precedenti.