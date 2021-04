Vaccini, Moderna: risposta immunitaria per almeno 6 mesi

Moderna

(Teleborsa) - Ilanti Covid sviluppato dafornisce unacontro il virus almeno per. È quanto ha sostenuto la stessa casa produttrice in unopubblicato sul New England Journal of Medicine. L'analisi si basa sui risultati ottenuti su 33 adulti sani che hanno partecipato allo studio didel vaccino, mentre prosegue il lavoro per verificare che lapermane oltre i 6 mesi e se un eventuale richiamo sia in grado di estendere durata ed efficacia contro le varianti virali emergenti."Siamo lieti che questi nuovi dati mostrino la persistenza degli anticorpi per 6 mesi dopo la seconda dose del nostro vaccino Covid-19 – ha dichiarato, amministratore delegato di Moderna – Questo ci dà ulteriore fiducia nella protezione offerta dal nostro vaccino Covid-19. Restiamo impegnati a continuare ad affrontare la pandemia da Covid-19".