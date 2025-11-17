Milano 11:50
SOL, joint venture in Kuwait per lo sviluppo di servizi di assistenza domiciliare
(Teleborsa) - AIRSOL, controllata al 100% da SOL, e Green Flame Gas, appartenente alla famiglia kuwaitiana Al-Qattan, hanno costituito VIVISOL Kuwait WLL con l'obiettivo di sviluppare il business dell'assistenza domiciliare in Kuwait e in alcuni altri Stati dell’area del Golfo.

Dopo un agevole processo di costituzione con la KDIPA (Direct Investment Promotion Authority), la nuova Joint Venture, partecipata da AIRSOL al 51% e da Green Flame Gas Co al 49%, ha aperto la sua sede centrale a Kuwait City.

La joint venture ha approvato un programma per reclutare professionisti dalle aree medica e logistica al fine di sviluppare il proprio piano aziendale e iniziare a erogare i propri servizi nell'area respiratoria domiciliare nei prossimi mesi.
