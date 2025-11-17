SOL, joint venture in Kuwait per lo sviluppo di servizi di assistenza domiciliare

(Teleborsa) - AIRSOL, controllata al 100% da SOL
, e Green Flame Gas, appartenente alla famiglia kuwaitiana Al-Qattan, hanno costituito VIVISOL Kuwait WLL
con l'obiettivo di sviluppare il business dell'assistenza domiciliare in Kuwait
e in alcuni altri Stati dell’area del Golfo
.
Dopo un agevole processo di costituzione con la KDIPA (Direct Investment Promotion Authority), la nuova Joint Venture, partecipata da AIRSOL al 51% e da Green Flame Gas Co al 49%
, ha aperto la sua sede centrale a Kuwait City
.
La joint venture ha approvato un programma per reclutare professionisti dalle aree medica e logistica
al fine di sviluppare il proprio piano aziendale e iniziare a erogare i propri servizi nell'area respiratoria domiciliare
nei prossimi mesi.