Ponte sullo Stretto, Salini (Webuild): "Pronti a partire attivando 100 mila posti di lavoro"

(Teleborsa) - Il progetto per ilè pronto eè "in grado di farlo partire subito, anche perché sarebbe un'occasione straordinaria perin un'area che soffre drammaticamente per il fenomeno della disoccupazione". È quanto ha detto, amministratore delegato della società attiva nel settore delle costruzioni e dell'ingegneria nel corso di un'intervista al programma Stasera Italia su Rete4."La realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina è stata affidata al nostro Gruppo molti anni fa, dopo 30 anni di analisi e valutazioni di tutti i tipi, ed una gara internazionale che abbiamo vinto - ha spiegato Salini - È stato in seguito deciso di non avviare i lavori, ma".Secondo l'AD di Webuild, l'opera potrebbe rientrare anche nella lista delle grandi opere finanziabili con le. "Il Ponte, valore che sale a 7,1 miliardi a costi aggiornati considerando il progetto complessivo con tutte lenelle aree interessate, con la metro di Messina, opere di sistemazione idrogeologica per le montagne circostanti, strade di accesso, strutture per far passare treno e macchine. Si tratta quindi di un progetto che si potrebbe realizzare anche per fasi successive, utilizzando le risorse del Recovery Plan per quanto possibile", ha spiegato.