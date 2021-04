Bankitalia, prestiti a famiglie e imprese in accelerazione

(Teleborsa) -in accelerazione a febbraioregistrato a gennaio. E' quanto emerge dal supplemento "Banche e Moneta" della, che segnala una accelerazione dei prestitidal 7,3% e di quellidal 2,2%.per l'acquisto di abitazioni sonodall'1,61% (comprese spese accessorie), mentre quelli sul credito al consumo si sono portati all'8,11% dall'8,03%. Isi sono attestatidall'1,17%, in particolare quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati pari all'1,83% e quelli di importo superiore allo 0,69%.Sul fronte della raccolta, rallentano invece i, che fanno segnare una crescita annuale dell'11,3% dal 12,3% di gennaio, mentre laè diminuita del 6% contro il -6,4% registrato a gennaio.che si attestano a, confermando una(-19,3% a gennaio). La variazione - sottolinea Bankitalia - può risentire dell'effetto di operazioni di cartolarizzazione. Le sofferenze nette, al netto dei fondi rettificativi, sono risultate pari a 20,12 miliardi contro i 19,8 di gennaio.