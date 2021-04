Def, per il 2021 si va verso un deficit del 10% e una revisione al ribasso della crescita del PIL

(Teleborsa) - Il primo(Def) del governo Draghi – che verrà presentato in Consiglio dei Ministri probabilmente la prossima settimana – potrebbe prevedere per il 2021 unsuperiore al 9,5%, in aumento rispetto a quello del 2020, e unadel 4%, due punti percentuali in meno rispetto a quanto preventivato lo scorso autunno.A incidere sulla crescita del disavanzo pubblico il primodi Bilancio già approvato dal Parlamento e utilizzato per finanziare ile il peggioramento del quadro economico – "una contrazione nel primo trimestre è un dato ormai praticamente acquisito", ha già dichiarato il ministro Franco nella conferenza stampa dopo il G20 la scorsa settimana – a cui va aggiunto il prossimo scostamento di bilancio già annunciato dall'esecutivo.Come ha calcolato il Sole 24 Ore, nonostante si possano inserire alla voce "risparmi" i fondi stanziati ma non richiesti in tema di– l'INPS ha calcolato che solo il 40% delle ore autorizzate per la Cassa integrazione sia stata effettivamente erogata – proprio il prossimo scostamento riporterebbe il deficit a sfiorare il 10%. Come. confermato anche dal presidente Draghi, l'ammontare delle risorse che verranno inserite nel prossimo provvedimento a favore di lavoratori e imprese dovrebbe superare i 32 miliardi del decreto Sostegni, con le ipotesi più accreditate che lo prevedono superiore aiPessimismo anche sul fronte della. Il prossimo Def infatti potrebbe allineare le previsioni di crescita del governo a quelle indicate anche dal Fondo Monetario Internazionale che vede per l'Italia una crescita di poco superiore al 4%. A ribasso anche le previsioni per il rientro delche nel 2020, secondo quanto ha calcolato l'Istat, si è fermato a 155,6%, rispetto al 158% previsto dalla Nadef che potrebbe però essere riproposto per il 2021 nel nuovo Def.