Ex Ilva, Sindacati proclamano sciopero il 23 aprile

(Teleborsa) -hanno proclamato uno sciopero di 24 ore dei lavoratoriE' prevista anche unadavanti alla sede del ministero dello Sviluppo economico."Bisogna far sentire la voce dei lavoratori, stanchi di subire anni di mancate scelte da parte dei Governi che si sono susseguiti - dicono in un comunicato unitario - senza maisia in termini ambientali che occupazionali". I sindacati chiedono di "avviare da subito un confronto con le parti sociali perattraverso anche i fondi dele porre fine a questa estenuante vertenza ormai lunga oltre un decennio".Dal sequestro preventivo dell'area a caldo "continuiamo ad assistere a continui rinvii e modifiche di- proseguono Fim, Fiom e Uilm - che determinano una destabilizzazione nella conduzione e gestione della fabbrica. La situazione diventa sempre più insostenibile. Non si può continuare a vivere in un clima di assoluta incertezza".I sindacati di categorie diconoChiedono, tra le priorità, di accelerare per favorire l'ingresso dinel capitale necessario a garantire il processo di risanamento ambientale e la piena occupazione; l'individuazione didedicate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edella salute dei lavoratori e dei cittadini.