Ex Ilva: Urso convoca al Mimit incontro su Genova-Cornigliano e stabilimenti Nord

il 28 novembre

Economia
Ex Ilva: Urso convoca al Mimit incontro su Genova-Cornigliano e stabilimenti Nord
(Teleborsa) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, su richiesta delle organizzazioni sindacali e degli enti locali, ha convocato per venerdì 28 novembre, alle ore 15.30 a Palazzo Piacentini, un incontro sul futuro degli stabilimenti del Nord Italia dell’ex Ilva con i rappresentanti dei lavoratori e dei territori interessati.

La riunione - spiega la nota - riguarderà i siti di Genova-Cornigliano (Liguria), Novi Ligure e Racconigi (Piemonte), con l’obiettivo di aggiornare le parti anche alla luce del piano di manutenzione degli impianti e di formazione dei lavoratori presentato dai Commissari nel corso dell’ultima riunione del Tavolo Ilva a Palazzo Chigi.
