Powell conferma: "Tassi fermi quest'anno". Anche BCE pensa a estendere aiuti

(Teleborsa) - Il Presidente della Fedtorna a vestire i panni della colomba ed annuncia unadi tempo, proprio mentre dallaarrivano conferme sullaall'economia per evitare una recessione per il secondo anno consecutivo. Le banche centrali sono dunque d'accordo che idi quelli collegati all'aumento dell'inflazione."La Fed non ha bisogno di alzare i tassi di interesse per timore di un aumento dell'inflazione", ha affermato Powell intervenendo alla trasmissione "60 Minutes" della CBS, indicando che i tassi resteranno vicini allo zero almeno per quest'anno.Ribadendo che ilil Presidente ha chiarito "valuteremo undi interesse quando la ripresa del mercato del lavoro sarà completa e quando torneremo allae all'obiettivo di, anche se ci vorrà del tempo".Powell ha escluso che le politiche fiscali in deficit ed il maxi piano infrastrutturale da 2.000 miliardi di Joe Biden potranno alimentare l'inflazione, mentre ha confermato che la crescita nella seconda metà dell'anno sarà molto forte. Gli esperti stimano unIl numero uno della Fed ha poi indicato che la ripresa rimane irregolare ed il tasso di disoccupazione è al 20% fra i redditi meno elevati rispetto al 6% della media USA.Anche la BCE continua a sostenere che gli, per alleviare l'economia dal secondo anno di recessione, giacché il recupero dei livelli pre-Covid non si vedrà prima del 2022. Lo ha detto, membro del comitato esecutivo dell'Eurotower, in una intervista a El Pais.Per Panetta c'è anchefra la ripresa delle economie del nord Europa e quelle del Sud, come Spagna ed Italia, e "ci sono rischi che possono impedire la realizzazione dei miglioramenti pianificati"."Ci renderemo conto che il", ha aggiunto il banchiere, auspicando un prolungamento delle misure di sostegno monetarie e fiscali. "La prudenza ci dice che è", ammette.Quanto agli strumenti, Panetta auspica di "rendere operativo" lo strumento diry da 750 miliardi di euro e l'impiego di quella parte dei 1.850 miliardi dnon utilizzati sino ad oggi, oltre ad un maggior sostegno delle politiche fiscali.