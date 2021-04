Buzzi Unicem, closing dell'acquisto di CRH Brasil tramite joint venture brasiliana

Buzzi Unicem

(Teleborsa) - Grazie all'autorizzazione dell'autorità antitrust brasiliana (CADE), Companhia Nacional de Cimento (CNC), controllata al 100% da BCPAR (la holding brasiliana in cuidetiene il 50% del capitale insieme a Grupo Ricardo Brennand), ha oggioperanti in Brasile (CRH Brasil e sue controllate).Il corrispettivo pagato tiene conto del prezzo concordato originariamente die delle variazioni della situazione finanziaria delle società acquisite dalla sottoscrizione dell'accordo, sottolinea la multinazionale italiana specializzata nella produzione di cemento. Come previsto, Buzzi Unicem ha provveduto a finanziare CNC, a condizioni di mercato, per un importo di 242 milioni di dollari a supporto dell'intera transazione.Le attività di CRH Brasil sono costituite daa ciclo completo e due centri di macinazione, tutti attivi nella zona. L'acquisizione determinerà un significativo rafforzamento di BCPAR, anch'essa operante nella stessa zona di mercato. CRH Brasilnel 2020 ha venduto circa 2,8 milioni di tonnellate di cemento.