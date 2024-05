Orsero, joint venture con Cerchia Holding per la filiera dei frutti di bosco

Orsero

(Teleborsa) -, leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, sigla una, rappresentata da Matteo e Luca Molari specialisti nella selezione varietale e vivaismo di berries, che si concretizza nella, di cui Orsero possiede il 51%.Il sodalizio ha lo scopo di sviluppare un importante progetto di filiera dedicato ai frutti di bosco e permette di coniugare perfettamente i punti di forza di entrambe le realtà. Da un lato Molari può mettere a servizio del progetto comune la propria ventennale esperienza nel miglioramento varietale e nella propagazione vivaistica. Il Gruppo Orsero, invece, dispiega la propria forza commerciale e distributiva, unica sul panorama italiano grazie alla rete capillare delle sue strutture.Il progetto si sviluppa grazie allain grado di garantire prodotti di alta qualità e freschissimi, 52 settimane l’anno. I berries raccolti sono poi lavorati in aree dedicate all’interno dei magazzini del Gruppo Orsero, distribuiti capillarmente in tutta Italia, con il magazzino di Verona a fare da hub centrale per il progetto. Proprio a Verona è in costruzione un nuovo magazzino di 7.000 mq complessivi su 2 piani e adiacente a quello esistente, di cui 1.200 mq realizzati su misura e completamente dedicati ai piccoli frutti, grazie anche alla dotazione di macchinari all’avanguardia per la selezione e la calibrazione di tali frutti.L’importante sviluppo dell’hub di Verona, già principale struttura operativa della BU Distribuzione in Italia di Orsero, prevede un investimento significativo per il Gruppo e testimonia, oltre alla volontà della società di continuare a migliorare l’efficienza delle sue facilities, il valore strategico del progetto “I Frutti di Gil”.