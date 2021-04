Commercialisti, De Lise: "Innovazione settore strategico per futuro professionisti"

(Teleborsa) - "L'innovazione può rappresentare il futuro della professione di dottore commercialista. La pandemia ha accelerato i processi e oggi la digitalizzazione è divenuta la traccia da seguire: anche il governo italiano, d'altronde, ha impresso una grande accelerazione in questo senso. In particolare, la blockchain potrebbe essere uno strumento utile per riportare il commercialista al centro della scena economica italiana, insieme agli altri strumenti di innovazione. Insomma, sono certo che nell'epoca post pandemica i commercialisti potranno avere un ruolo centrale nell'avanzamento tecnologico del Paese". È quanto ha affermatoaprendo il"L'innovazione rappresenta il futuro, non possiamo restare al palo – ha evidenziato–Bisogna seguire con la massima attenzione le evoluzioni dei sistemi di vita e di impresa. Ci sono aziende molto avanzate dal punto di vista della tecnologia, il compito dei professionisti è farsi trovare pronti e diventare, con il tempo, un riferimento anche in questo ambito".Per, numero uno dell'unione giovani commercialisti partenopei, quello dell'avanzamento tecnologico è un "argomento centrale, soprattutto in questi mesi. Il dottore commercialista – ha sottolineato – può fare da volano alle attività dell'innovazione. Questo settore è il presente e non solo il futuro, dobbiamo essere i primi a supportare il processo di innovazione a cominciare dai nostri studi"."Da anni – ha affermato– si parla di tecnologia sugli studi professionali, oggi finalmente si è entrati nel vivo. Oggi l'innovazione non è solo nei processi ma va anche verso i servizi e i prodotti, rivolgendosi ai professionisti in generale. Si deve per questo parlare di sistemi organizzativi, il miglioramento della gestione generale è fondamentale".Al webinar sono intervenuti anche