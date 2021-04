Hedge Funds da record nel 1° trimestre

GameStop

(Teleborsa) -, fondi speculativi alternativi, che hanno messo a segno, la migliore da prima della crisi finanziaria, a dispetto dello smacco subito per lo short-squeeze su Gamestop e per il fallimento di Archegos Capital.Il primo trimestre 2021 si è chiuso con una, secondo i dati raccolti da EurekaHedge, mentre la performance sarebbe del 6,1%, la più alta dal primo trimestre 2000, in base alla banca dati HFR. Lo rivela un articolo del Financial Times, secondo cui la performance del fondi hedge ha beneficiato dele del rimbalzo messo a segno dai cosiddettie dai. Fra i maggiori rialzi si segnala infatti quello di Maverick Capital di Lee Ainslie, specialista in tecnologia, che si è avvantaggiato del rally messo a segno da comparto tech.Una netta inversione di rotta rispetto al0, che si era chiuso con una, a causa dell'improvviso crollo dei mercati allo scoppio della pandemia. Un anno che poi si è rivelato propizio con il rimbalzo delle borse partito in estate, che ha portato a registrare la miglior performance annuale dal 2009.Molti fondi sono riusciti ad avvantaggiarsi in questo primo trimestre di, che hanno garantito ad alcuni di loro ampie plusvalenze, a fronte di "scommesse" che sono nel loro DNA. Ne è un esempio l'impennata dellee l'estrema volatilità del titolo, che ha generato ampi guadagni e buone opportunità per alcuni di loro, così come le strategie messe in atto per arginare le perdite subite coned il family officeMoltisono concordi nel ritenere che questo sia uncome quella che caratterizza i fondi hedge, sempre a caccia di opportunità da cavalcare.