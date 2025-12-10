Milano 11:52
43.328 -0,56%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 11:52
9.650 +0,08%
Francoforte 11:52
24.035 -0,53%

Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 126,15 euro/MWh

Energia, Finanza
Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 126,15 euro/MWh
(Teleborsa) - Nella settimana da lunedì 1 a domenica 7 dicembre 2025 il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 126,15 euro/MWh, in diminuzione dello 0,4% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,9 milioni di MWh (+2,2%), con la liquidità all'82,1%.

I prezzi medi si sono attestati tra 123,30 €/MWh della Calabria e 127,13 €/MWh del Centro Nord.
Condividi
```