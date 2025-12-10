Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 126,15 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana da lunedì 1 a domenica 7 dicembre 2025 il prezzo medio dell'energia elettrica
è stato di 126,15 euro/MWh
, in diminuzione dello 0,4% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.
I volumi
di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,9 milioni di MWh (+2,2%), con la liquidità
all'82,1%.
I prezzi medi si sono attestati tra 123,30 €/MWh della Calabria
e 127,13 €/MWh del Centro Nord
.