Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 126,6 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana dal 24 novembre al 30 novembre 2025 il prezzo medio dell'energia elettrica
è stato di 126,63 euro/MWh
, in aumento del 6,4% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.
I volumi
di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,84 milioni di MWh (+3,5%), con la liquidità
all'82%.
I prezzi medi di vendita si sono attestati
tra 116,41 euro/MWh registrati nel Sud e in Calabria e 130,09 euro/MWh del Centro Nord.