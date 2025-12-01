Milano 17:35
Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 126,6 euro/MWh
(Teleborsa) - Nella settimana dal 24 novembre al 30 novembre 2025 il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 126,63 euro/MWh, in aumento del 6,4% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,84 milioni di MWh (+3,5%), con la liquidità all'82%.

I prezzi medi di vendita si sono attestati tra 116,41 euro/MWh registrati nel Sud e in Calabria e 130,09 euro/MWh del Centro Nord.
