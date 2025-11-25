Abercrombie & Fitch alza la parte bassa della guidance su vendite e utile

Abercrombie & Fitch

(Teleborsa) -, casa di moda statunitense focalizzata principalmente sulla moda casual giovanile, ha chiuso il(terminato il 1° novembre 2025) conrecord a 1,3 miliardi di dollari, in crescita del 7% rispetto all'anno scorso, il 12° trimestre consecutivo di crescita. La crescita delle vendite nette è trainata dalle Americhe, in crescita del 7%, e dalla regione EMEA, in crescita del 7%, parzialmente compensata dal calo del 6% nell'area APAC. La performance del marchio è trainata dalla crescita del 16% di Hollister, con Abercrombie in calo del 2%.Ilin percentuale sulle vendite è del 12,0%, rispetto al 14,8% dell'anno scorso. L'per azione è di 2,36 dollari, rispetto all'utile netto per azione di 2,50 dollari dell'anno scorso."Abbiamo raggiunto tre anni consecutivi di crescita trimestrale delle vendite, registrando un fatturato netto record nel terzo trimestre, con una crescita del 7% rispetto all'anno precedente - ha commentato il- I marchi Hollister sono cresciuti del 16% grazie a un'ottima conclusione del periodo di rientro a scuola e alla transizione stagionale autunnale. I marchi Abercrombie hanno registrato progressi sequenziali in linea con le nostre aspettative e stiamo gestendo attentamente l'inventario, puntando a un fatturato netto dei marchi nel quarto trimestre pressoché invariato rispetto al record dell'anno scorso"."Con l'avvicinarsi della stagione natalizia, i nostri team globali sono carichi e pronti a offrire esperienze eccezionali ai nostri clienti, in tutti i marchi e in tutte le regioni - ha aggiunto - Rimaniamo, sulla base di un fatturato trimestrale costante".La società prevede che l'utile netto per azione per l'sarà compreso tra 10,20 e 10,50 dollari, rispetto alla precedente previsione di 10,00-10,50 dollari, mentre le vendite nette cresceranno del 6-7%, rispetto alle attese precedenti per 5-7%.