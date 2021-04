Def, sostegni adeguati e revisione del fisco: le richieste delle Associazioni di categoria

(Teleborsa) - Sostegni adeguati, una campagna di vaccinazione rapida, un cronoprogramma delle riaperture per le attività commerciali ma anche una revisione degli obblighi fiscali compatibili con l'attuale situazione economica. È quanto hanno chiesto al Parlamento leconvocate oggi indi fronte alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato per il"Servono sostegni adeguati e credito immediato", ha dichiarato il direttore di. "In particolare, chiediamo di calcolare l'ammontare del contributo sulla base di una quota dei costi effettivamente sostenuti dall'imprenditore nell'anno 2020 e strettamente inerenti all'attività d'impresa, accompagnato dalla reintroduzione, almeno fino a dicembre, del", ha precisato. Per l'Associazione serve "inoltre unadi vantaggio per imprese e lavoratori autonomi di minori dimensioni", così come "è necessaria anche una reale semplificazione nella circolazione dei crediti fiscali".Confesercenti si è detta particolarmente preoccupata per i livelli di– "l'intero comparto del Commercio, alberghi e pubblici esercizi ha perso 233mila occupati nell'ultimo trimestre 2020 (-5%)" – e dei: "la spesa delle famiglie non è, purtroppo, considerato elemento propulsivo della ripresa post-pandemica, ruolo affidato invece agi investimenti, anche per il traino atteso dall'attuazione del Pnrr". "Letteralmente drammatica – ha aggiunto Bussoni – è poi la situazione del, che pure non sembra trovare priorità nell'impostazione programmatica del Def".delle riaperture determinanti per lo scenario tendenziale e programmatico.adeguati, inclusivi e tempestivi con il prossimo decreto. Ma servono anche moratorie creditizie e fiscali e misure per le locazioni commerciali" è in sintesi la posizione espressa da, componente di Giunta di. Quanto al Pnrr, invece, "il Governo tenga conto di quanto ha detto il Parlamento sul rapporto tra resilienza del terziario di mercato e resilienza del sistema Paese”. Postacchini è tornato anche sul tema degli: "bene la proroga della, di cui va però assicurata la continuità rispetto al ciclo di prestazioni precedente, e l’ulteriore finanziamento del fondo per il parziale esonero contributivo di lavoratori autonomi e professionisti. Del fondo vanno, comunque, garantite tempestività operativa e adeguatezza di stanziamenti".Per i rappresentanti di, “le leve finanziarie nazionali ed europee devono essere usate per il sostegno e il rilancio delle piccole e medie imprese, che rappresentano il 99,4% del sistema produttivo, e per imprimere una svolta cambiando ciò che non va nel Paese con, della PA, del mercato del lavoro, del welfare, della giustizia civile”. “Confidiamo – hanno quindi sottolineato – che il prossimopreveda la dotazione finanziaria adeguata a sostenere gli imprenditori anche nel 2021 con nuovi contributi a fondo perduto e misure per coprire le spese fisse, in particolare attraverso il riconoscimento di crediti d’imposta sugli affitti e sulla sanificazione. In materia di, Confartigianato ha chiesto di rimuovere gli ostacoli che scoraggiano le imprese ad assumere: un particolare sui contratti a termine, ha sollecitato l’eliminazione strutturale dell’obbligo di indicare la causale e del contributo addizionale previsto in occasione di ciascun rinnovo.Infine, positivo il giudizio sul Def della. "Il documento – è stato sottolineato in una nota – ha un’impronta fortemente espansiva, che promette di sostenere lo sforzo di investimento e rigenerazione del Paese". "Apprezziamo molto la determinazione del Governo nell’imprimere uno– ha aggiunto - e ancor più l’impegno dichiarato a sostenere l’economia per tutto il periodo che sarà necessario”. Per la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa ladella manovra tratteggiata nel Def dipende dal successo delle quattro linee di intervento per accelerare l’uscita dalla crisi:, avvio deldelle attività e