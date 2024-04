DEF verso il via libera, cosa ha detto Giorgetti

(Teleborsa) - Riflettori puntati sul prossimo Consiglio dei ministri, in programma per martedì. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha confermato cheverrà", ha detto il ministro. "Un po' di suspence", ha aggiunto a chi lo incalzava chiedendogli se il debito sarà inferiore a quello 2023.- ha aggiunto -, in un contesto in cui tutte queste regole non sono ancora declinate e precisate e non si possono applicare, ma questo era facilmente prevedibile, data la complessità delle medesime e la situazione complessa di natura esterna".Intanto è arrivata anche la replica di Giorgetti in audizione alla Camera alla domanda del deputato di Avs Marco Grimaldi che chiedeva se sarà un Def con lo specchietto retrovisore: "L'introduzione dello specchietto retrovisore è stata un'enorme rivoluzione per la guida dei veicoli, ha salvato molte vite umane", ha rimarcato il titolare del Tesoro"Fare il Def con lo specchietto retrovisore oggi è molto utile, molto più che affidarsi ai voli pindarici della programmazione in un contesto complicato. Lo faremo come la commissioneha concluso.