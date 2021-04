Piazza Affari, i dividendi di oggi 19 aprile 2021

Banco Bpm

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 19 aprile in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0005218380Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,06 EURData di pagamento: 21/04/2021ISIN: IT0001033700Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,06 EURData di pagamento: 21/04/2021ISIN: IT0001281374Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,0815 EURData di pagamento: 21/04/2021ISIN: IT0001041000Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,0679 EURData di pagamento: 21/04/2021ISIN: NL0015435975Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,055 EURData di pagamento: 21/04/2021ISIN: NL0010545661Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,11 EURData di pagamento: 05/05/2021ISIN: NL0011585146Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,867 EURData di pagamento: 05/05/2021ISIN: IT0004931058Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,116 EURData di pagamento: 21/04/2021ISIN: IT0003073266Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,026 EURData di pagamento: 21/04/2021ISIN: NL00150001Q9Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,32 EURData di pagamento: 28/04/2021ISIN: IT0005239360Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,12 EURData di pagamento: 21/04/2021