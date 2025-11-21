Borsa: Terna, nuovo record storico del titolo sotto la gestione di Giuseppina Di Foggia

Terna

(Teleborsa) - Nuovo massimo storico del titoloa Piazza Affari, sotto la gestione di Giuseppina Di Foggia.Alla chiusura di Borsa di oggi, il titolo Terna ha raggiunto 9,176 euro/azione registrando undel 23 giugno 2004. Con questo risultato, il valore di Terna in termini di capitalizzazione di mercato ha superato i 18,4 miliardi di euro. Il record odierno aggiorna quello precedente del 22 ottobre quando il titolo Terna aveva toccato quota 9,104 euro/azione.I dati registrati oggi a Piazza Affari testimoniano il percorso di creazione di valore della gestione Di Foggia, confermato dal brillante risultato assicurato agli azionisti del titolo Terna nel periodo fra aprile 2023 e novembre 2025, cioè un Total Shareholder Return pari al 35% (TSR - misura il rendimento totale per un azionista sommando il prezzo delle azioni ai dividendi pagati), superando i principali operatori europei del settore come Redeia (9%) e National Grid (28%). Inoltre, il target price medio fissato dagli analisti è oggi pari a 9 €/azione, il più alto mai registrato nella storia di Terna.