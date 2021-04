"Pax Humana Hub", ENI firma lettera di intenti per creazione centro strategico e operativo

(Teleborsa) - Realizzare iniziative volte a promuovere la pace, la sicurezza e lo sviluppo nel bacino mediterraneo, in Africa e nei Balcani. Con questo obiettivoha firmato conuna lettera di intenti per la creazione del"L'hub – spiega Eni in una nota – metterà in campo progetti concreti di ricerca, formazione, comunicazione e imprenditoriali, volti a contribuire alla pacificazione, stabilizzazione, integrazione e sviluppo economico e culturale dell'area.con la volonta` di stabilire e consolidare con Paesi dell'area un rapporto equo e coordinato di partenariato tra pari".La partecipazione di Eni all'iniziativa – sottolinea la nota – rientra nell'ambito dell'impegno della compagnia per una completa integrazione dell'agire sostenibile in ogni ambito delle proprie attivita`, con l'obiettivo di contribuire al conseguimento degli. In questo ambito, Eni sta seguendo una strategia di alleanze per la promozione dello sviluppo in tutte le aree del mondo in cui opera, basata su collaborazioni con attori riconosciuti a livello internazionale e al fine di individuare i bisogni delle comunita` locali, realizzando programmi e iniziative di sviluppo sociale, economico e sanitario, in linea con i Piani di Sviluppo Nazionali e con la stessa agenda 2030 delle Nazioni Unite.