OPA Creval, adesioni al 91%. Superate soglie per assemblea e delisting

Credit Agricole

Credito Valtellinese

(Teleborsa) - Nell'ambito dell' OPA ) volontaria totalitaria promossa dasulle azionirisulta che oggi, 23 aprile 2021, ultimo giorno utile per l'adesione, sono state presentate 28.423.399 richieste di adesione, che portano complessivamente a 62.231.319 le richieste di adesioni, pari al 90,94% dell'offerta.Talese si aggiunge quanto acquistato ai blocchi. La Banque Verte supera non solo la soglia del 66,7%, necessaria per avere le leve dell'assemblea straordinaria, sia anche quella del 90% per il delisting del titolo.Il gruppo francese ha messo sul tavolo 12,5 euro per azione contanti per aggiudicarsi l'istituto lombardo.