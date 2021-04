Piazza Affari, i dividendi di oggi 26 aprile 2021

Banca Profilo

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 26 aprile in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0001073045Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,018 EURData di pagamento: 28/04/2021ISIN: IT0005136681Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,2 EURData di pagamento: 28/04/2021ISIN: IT0005246191Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,5 EURData di pagamento: 28/04/2021ISIN: FR0000064578Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 3,6 EURData di pagamento: 28/04/2021ISIN: IT0005412025Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,23 EURData di pagamento: 28/04/2021ISIN: IT0005075764Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,25 EURData di pagamento: 28/04/2021ISIN: IT0001029492Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,4 EURData di pagamento: 28/04/2021ISIN: IT0001037081Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,4244 EURData di pagamento: 28/04/2021ISIN: IT0003549422Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,3 EURData di pagamento: 28/04/2021