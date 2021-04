Aeroporti, crolla traffico passeggeri: -88,5% da pre-Covid

(Teleborsa) - Nel mese di marzo sono statii passeggeri transitati negli aeroporti italiani con unE' quanto emerge dalle statistiche mensili diche da questo mese fanno riferimento anche al 2019, ultimo anno non influenzato dagli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19.A segno meno anche i(-11,1% rispetto al 2020 e -70% rispetto al 2019). In controtendenza invece ilche segna nel terzo mese dell'anno un +48,4% rispetto al 2020 e un -1,2% sul 2019., per i passeggeri ( 4.591.196) si registraSignificativa anche la(-61,7% sul 2020 e -70,6% sul 2019). Il cargo segna un rialzo delrispetto al primo trimestre dello scorso anno e un calo del 3,1 rispetto ai primi tre mesi del 2019."Il traffico passeggeri registra, anche nel mese di marzo,a conferma che il nostro settore è tra i più colpiti dalla crisi", questo il commento diDirettore Generale di Assaeroporti, rilasciato a Teleborsa."Nei prossimi mesi - ha proseguito - ci. Ma dobbiamo favorire anche il traffico internazionale, essenziale per il turismo."."Degno di nota – conclude Lener - il vche evidenzia, soprattutto nell’attuale contesto, la strategicità del trasporto delle merci. Al riguardo, apprezziamo che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili abbia recentemente riattivato ildi cui