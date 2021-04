CY4GATE

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su AIM Italia e attiva nel mercato cyber a 360°, ha deliberato di convocare l'assemblea dei soci in sede straordinaria per il giorno 17 maggio 2021 in una unica convocazione al fine di deliberare la proposta di attribuzione al CdA della facoltà dia pagamento e la modifica dell'art. 6 dello statuto sociale e ulteriori modifiche statutari.