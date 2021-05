Accordo Delta e BCD Travel per carburante sostenibile

(Teleborsa) -hanno firmato il primo accordo in assoluto, per una travel management company, sul"Con questa partnership, vediamo l'intera industria dei viaggi coinvolta nella creazione di un futuro sostenibile per l'aviazione", ha detto, Managing Director of Sustainability di Delta."Laper avere un impatto sostenibile reale e duraturo". L’accordo rappresenta un allineamento concettuale all'interno dell'industria dei viaggi per compensare le emissioni dei viaggi aziendali."Siamo una delle più grandi travel management company del mondo e abbiamo la responsabilità di contribuire ad aprire la strada ad una prossima generazione di viaggiatori che aiuti a migliorare le comunità in cui viviamo e lavoriamo", ha dettoVice President and Executive Chair of Sustainability di BCD. "E mentre cresciamo, abbiamo l'obbligo verso noi stessi, i nostri clienti e le nostre comunità di farlo in modo sostenibile". Il SAF, carburante per aerei sostenibile è una leva cruciale per ridurre le emissioni di carbonio del ciclo di vita del carburante per aerei. Può ridurre le emissioni fino all'80% se usato in forma pura rispetto al carburante avio fossile.