Moda, Fendi si lancia nel settore Casa insieme a Design Holding

LVMH

(Teleborsa) -, noto brand italiano del lusso controllato dalla holding francese, lancia ilcon il supporto di fondi di investimento ed il lancio della(FF Design). La collaborazione è stata siglata con, gruppopariteticamente da, che parteciperà in qualità di socio di maggioranza.a partire dal 1° luglio è stato posto, già presidente di Fendi per l'Europa ed il Medio Oriente.FF Design sta già sviluppando leFendi Casa, che saranno lanciate a, a seguito della scadenza della licenza con Luxury Living a fine 2021."Collaborare con una maison italiana sinonimo di qualità, sperimentazione e creatività, che coniuga mirabilmente tradizione e modernità, darà la possibilità al nostro Gruppo di crescere e consolidare ulteriormente la sua presenza sui mercati internazionali", afferma, Presidente di Design Holding."Con questa partnership, Fendi unirà i suoi valori e DNA con le competenze uniche di Design Holding, sublimando Made in Italy e artigianalità", sottolinea, Presidente e Amministratore delegato di Fendi.