eVISO lancia la nuova APP "Easy-My eVISO" per crescita retail

eVISO

(Teleborsa) -, società COMMOD-TECH, quotata all’EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) – lancia Easy - My eVISO, una nuova applicazione sviluppata per accelerare la crescita ed essere più competitiva nel segmento retail alla luce della prossima liberalizzazione del mercato dell’energia.La nuova applicazione, sviluppata internamente dal team internazionale in oltre 600 ore di lavoro e basata su una tecnologia già predisposta all’integrazione di agenti di Intelligenza Artificiale in grado di interagire in modo naturale con gli utenti, in qualsiasi lingua e modalità, garantisce ad eVISO la capacità industriale di poter scalare rapidamente la crescita di volumi della clientela retail attesa derivante dalla liberalizzazione del mercato elettrico, prevista per luglio 2024, e quella già in essere del gas, in linea con la strategia di crescita della Società. Questo nuovo strumento risponde direttamente alle esigenze del settore retail e, costituisce uno step fondamentale per eVISO per entrare con forza in un settore al momento presidiato dai big players.La nuova App “Easy - My eVISO”, lanciata per consentire ai clienti energia di eVISO la gestione autonoma dei servizi legati alle forniture di luce e gas, direttamente dal proprio dispositivo iOS o Android, potrà gestire fino a 400.000 clienti diretti di luce e gas, un numero 15 volte superiore alle 31.000 utenze effettivamente servite nel primo semestre 2023-2024.