ANIMA Holding, raccolta netta aprile positiva per 322 milioni

ANIMA Holding

(Teleborsa) -chiude il mese di aprile con unadi euro, portando ledi euro, in incremento di circa 17 miliardi di euro rispetto allo stesso mese dell’anno precedente."Il mese di aprile ha confermato le nostre aspettative di ripresa del segmento retail, che ha visto un miglioramento generalizzato dei diversi canali distributivi, nonché un buon andamento nella domanda di soluzioni assicurative di prodotti gestiti da ANIMA in delega, contabilizzati come attivi istituzionali ma comunque indirizzati in ultima analisi alla clientela retail”, ha commentato, Amministratore Delegato di ANIMA Holding.