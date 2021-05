gestore autostradale

(Teleborsa) - Spicca il volo il, che si attesta a 27,94, con un. Il rally della società è arrivato dopo che la famiglia Gavio e il fondo francese Ardian hanno alzato il prezzo dell'OPA finalizzata al delisting dagli iniziali 25,6 euro aOperativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 27,98 e successiva a quota 28,06. Supporto a 27,9.