UE, al via in 19 Paesi test al sistema digitale dei pass Covid

(Teleborsa) - In Europa c'è ottimismo sulla possibilità di trovare un. Secondo lal'intesa potrebbe essere trovata già a metà maggio, permettendo così di completare i vari passaggi necessari per giugno. La questione sarà discussa domani dai ministri dei 27 al, e subito dopo ci sarà unIntanto. "Da oggi – ha annunciato portavoce dell'Esecutivo comunitario – testiamo l'interoperabilità delle strutture che produrranno i pass, il caricamento e il download dei dati. Finora non usiamo dati reali ma dati prova, dal primo giugno gli Stati membri potranno caricare dati reali". Il Digital green pass – ha proseguito il portavoce – "è sulla buona strada, i lavori stanno andando secondo programma e sarà pronto per questa estate. Alcuni degli stati membri hanno chiesto periodi di transizione, le trattative a riguardo sono in corso nel trilogo. Siamo fiduciosi di finire i lavori entro il periodo di tempo di cui abbiamo sempre parlato (cioè fine maggio ndr)".