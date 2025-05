Euro digitale, Cipollone: "Cruciale per sovranità monetaria e per ridurre dipendenza da estero"

(Teleborsa) - "Ile l'integrazione dellenelle transazioni wholesale rappresentano un momento. Accogliendo queste innovazioni, possiamomonetaria,e aprire la strada a un sistema finanziario più". E' quanto affermato da, membro del Board esecutivo della BCE, intervenendo ad una conferenza su Euro digitale e il futuro dei pagamenti in Europa., ha sottolineato Cipollone, aggiungendo che il corretto funzionamento dei sistemi dei pagamenti ricade sotto la responsabilità della BCE."Con l'aumento dellae l'espansione del, il ruolo del contante come soluzione di pagamento universale sta diminuendo. Rischiamo quindi di ritrovarci sche ci consenta di pagare in tutta l'area dell'euro in qualsiasi situazione", ha spiegati il banchiere, aggiungendo "per ripristinare il ruolo centrale del contante, dobbiamo integrare il contante fisico con il suo equivalente digitale, un euro digitale", che si rivela "essenziale per superare la frammentazione radicata e di lunga data del nostro mercato dei pagamenti".Cipollone ha ricordato che "gli acquisti online rappresentano oltre un terzo delle nostre transazioni al dettaglio" e che "in assenza di una vera e propria soluzione di pagamento europea che funzioni in tutta l'area dell'euro, siamo rimasti fortemente dipendenti dai fornitori di servizi di pagamento esteri". Il banchiere ha poi messo in luce i, come soluzione di pagamento digitale, che integra il contante, riducendo al contempo la nostra dipendenza dai fornitori esteri."Guardando al futuro, la nostra dipendenza potrebbe presto estendersi alle stablecoin estere, il 99% delle quali è denominato in dollari", ha sottolineato l'esponente della BCE, parlando di ". "In primo luogo, dobbiamo garantire la nostra a. "In secondo luogo, dovremmo semplicemente chiederci perché non esista un. Direi che è dovuto alla mancanza di competitività e innovazione. I fornitori di servizi di pagamento europei si concentrano sul proprio Paese d'origine e faticano a competere a livello europeo, per non parlare di quello globale". "In terzo luogo,che possa essere utilizzata in tutti i paesi dell'area dell'euro".. Fornirebbe un metodo di pagamento digitale complementare al contante, estendendone i vantaggi anche al mondo digitale" (corso legale, utilizzo off-line, semplicità e sicurezza, gratuità).Parlando delnella definizione di un, Cipollone ha ricordato "attualmente, facilitiamo le transazioni tra istituti finanziari attraverso i nostri servizi TARGET: T2 elabora oltre il 90% dei pagamenti di importo elevato, mentre T2S gestisce le transazioni in titoli. Questi servizi hanno migliorato significativamente l'efficienza e l'integrazione delle piattaforme di post-trading in Europa".Poi, il banchiere ha fatot cenno alle tecnologie emergenti comesottolineando che hanno il potenziale per determinare un cambiamento radicale nei mercati all'ingrosso. "L'emergere di queste nuove tecnologie - ha affermaot - rappresentaper creare fin dall'inizio un– un'unione digitale dei mercati dei capitali – che contribuirebbe a canalizzare meglio i nostri risparmi verso impieghi produttivi e a rafforzare il potenziale di innovazione dell'Europa". DFi qui l'importanza di avere unadella banca centrale."In quest'epoca di trasformazione, laDobbiamo riunire tutte le p– per elaborare soluzioni che riflettano le diverse esigenze e prospettive di tutti gli europei. Insieme, possiamo sfruttare questi progressi tecnologici per costruire un ecosistema finanziario non solo più efficiente e innovativo, ma anche più inclusivo e sicuro", conclude Cipollone.