Alitalia, manifestazione lavoratori di fronte alla Rai: silenzio su proteste e alternative al piano ITA

(Teleborsa) - "Questa mattina centinaia di lavoratori del gruppohanno partecipato a un presidio davanti alla sededi Viale Mazzini". Lo ha reso l'Usb in una nota, specificando che una delegazione, comprendente suoi rappresentanti oltre a quelli di Cub, Acc e Navaid, è stata ricevuta dal vicedirettore(direzione relazioni con Parlamento e Governo) e da, della direzione Relazioni con Autority e ministero delle Comunicazioni."La– ha spiegato la nota – ha denunciato il silenzio della Rai sulla mobilitazione dei lavoratori Alitalia e sul fatto che non vengano mai citate le esistenti soluzioni alternative al progetto. I dirigenti Rai hanno richiesto di avere la documentazione del Piano Arrigo/Montino e annunciato che riferiranno comunque a Giuseppina Paterniti, ex direttrice di Rai 3 ed attuale direttrice editoriale dell'offerta informativa della Rai".