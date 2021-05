Dl Sostegni, Agriturist: "Bene ordine del giorno su interventi a favore dell'Agriturismo"

(Teleborsa) - L'è apprezzato dache avevano fortemente sollecitato un'iniziativa parlamentare/governativa in quest'ottica. "Siamo soddisfatti – ha detto il– perché è stato recepito che il settore agrituristico è stato fortemente penalizzato dai provvedimenti per l'emergenza pandemica e ha perso oltre un miliardo e duecento milioni di euro. Ma ora contiamo di riuscire a ripartire, ritornando ad operare a pieno regime"."IlConfagricoltura ha chiesto che si faccia riferimento al fatturato delle sole attività connesse, in questo caso l'agriturismo, e non sull'intero fatturato dell'azienda agricola. Il problema infatti si è verificato perché si tratta, comunque, di aziende agricole con la stessa partiva Iva seppure con contabilità separata. E il calcolo delle perdite è stato misurato sull'intero fatturato, senza considerare le perdite di guadagno dell'attività agrituristica, che ha margini molto superiori a quella agricola. L'ospitalità nelle aziende agricole è un'importante fonte di reddito integrativo per le aziende, nell'ottica della multifunzionalità, della sostenibilità e dell’interazione inter-settoriale, che permette di valorizzare i territori e le attività innestate su di essi grazie all’ospitalità rurale". ""D'altronde – ha concluso– quest'attività è nata cinquantasei anni fa, con Agriturist di Confagricoltura, da cui deriva il nome agriturismo, proprio per sostenere il comparto agricolo. La priorità è voltare pagina, rimettendo subito in moto il nostro settore, che offre buon cibo, territorio ed esperienze uniche nelle nostre splendide campagne, in linea con la transizione verde".