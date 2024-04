ODCEC Roma: nel 2023 quasi mille ore di formazione gratuita in aula

(Teleborsa) -anche nel 2023, il proprio impegno nel campo della formazione, offrendo in un anno quasi 1000 ore di formazione in aula gratuita agli iscritti (993). I corsi tenuti presso la sede dell’Ordine sono stati 204, quelli totali in aula 299, per un totale di 30 ore di formazione pro-capite a titolo gratuito. A questi numeri va aggiunto l’e-learning, che fa registrare l’importante media di 16,3 corsi attivati per ogni iscritto. L’impegno è stato indirizzato ad assicurare a tutti la possibilità di adempiere gratuitamente ai vari obblighi formativi di legge, mantenendo elevata la qualità degli eventi e diversificando la modalità di fruizione. Particolarmente importante in questo senso è stata la collaborazione con la Fondazione Telos, presieduta dache ha preso in carico il palinsesto formativo dell’Ordine, realizzato con la preziosa attività delle Commissioni e degli Osservatori”. Lo ha dettoPresidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, a margine dell’Assemblea generale degli iscritti dell'Odcec di Roma, che ha approvato la relazione sulla gestione dell'esercizio 2023 e il rendiconto generale 2023 dell’Ordine.Calì rimarca anche la soddisfazione “into dell’Odcec di Roma, a testimonianza del percorso che intendiamo continuare nella rendicontazione delle tematiche ESG. Il Bilancio è stato infatti redatto sulla base delle politiche ESG promosse dall’Ordine e declinato negli obiettivi di business in relazione alla performance di sostenibilità e alla rendicontazione dei risultati ottenuti; il tutto grazie al contributo insostituibile della Commissione ESG, Sviluppo Sostenibile e Corporate Reporting presieduta da Marco Maffei. Il bilancio di sostenibilità è inoltre accompagnato dal “Bilancio di Genere”, redatto a partire dall’esercizio 2023 con il supporto del Comitato Pari Opportunità presieduto da Claudia Cattani”.Nel corso dell’Assemblea,ha evidenziato l’importanza delle numerose interlocuzioni istituzionali attivate: “Particolare attenzione è stata rivolta alle istituzioni presenti sul territorio: Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Camera di Commercio di Roma e Tribunale di Roma. Il Consiglio ha inoltre attivato canali di comunicazione e di confronto con Università e altri Ordini, interagendo attivamente anche con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per discutere le principali problematiche di interesse della categoria e proporre possibili soluzioni al riguardo”.Infine, l“Gli sforzi continuano a concentrarsi sulle pari opportunità sia di genere che generazionali. La certificazione di conformità alla norma UNI/PdR 125:2022 per il Sistema di Gestione per la Parità di Genere, avvenuta il 20 giugno dello scorso anno, ha rappresentato uno degli obiettivi principali individuati e conseguiti dal Consiglio dell’Ordine per il 2023.”.